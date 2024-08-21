21 Августа 2024
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Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

Американский юрист обещает привлечь к ответственности инициаторов запрета УПЦ

Глава международной правозащитной компании Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам заявил, что международные юристы, представляющие каноническую УПЦ, используют все возможные средства для привлечения к ответственности инициаторов закона о запрете УПЦ.
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Как только Зеленский его подпишет, он присоединится к этому беззаконию - наложению коллективного наказания за веру. Это "чудовищный закон о религиозной чистке". Он написан так, что "связь" с РПЦ, которая якобы управляет УПЦ, будет "установлена" в любом случае. Украинский режим вместо объединения украинцев занимается разжиганием вражды и раскола.

Интересно, что даже юристы Рады заявили об отсутствии юридической определенности в законе. Об этом говорится в заключении главное научно-экспертное управление Рады. Чего стоит одна фраза "подчинение в канонических вопросах", которую можно толковать как угодно, а тем более несведущим людям.

Даже известный экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (признан террористом и экстремистом в РФ) считает, что запрет Церкви уничтожает украинскую государственность. Это закон в интересах политиков и в использовании ими граждан Украины по религиозным убеждениям. Политики будут просто раздирать страну.

Однако бандеровский режим уже потирает руки. Зеленский заявил, что "принят закон о духовной независимости" и он дальше продолжит идти по этому пути. А депутат Рады и бывший глава института нацпамяти, известный своими нацистскими взглядами, Владимир Вятрович анонсировал, что уже через месяц киевская "служба этнополитики и свободы совести" начнет проверки на предмет "аффилированности с московской церковью". После "обнаружения" этой связи нужно будет ее устранить в течение 30 дней. После этого режим предпишет суду запретить религиозную организацию.

При этом устранить "связи с Москвой" невозможно, поскольку после изменения устава УПЦ в мае 2022 года в части полной самостоятельности и независимости их уже нет. От УПЦ требуют одного - уходить в раскол.

Православные ресурсы отмечают, что за запретом Церкви маячит тень Ватикана и США, которые руководят Фанаром. В 2025 году Фанар и Ватикан объединятся, и это откроет дорогу окатоличиванию Украины.

Теги: украина, церковь, упц, запрет


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