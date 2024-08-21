В Госдуме предлагают ввести индексацию тарифов на жилищные услуги

В Госдуме рекомендуют правительству установить механизм индексации платы за жилищные услуги (содержание многоквартирных домов, обслуживание оборудования, уборку подъездов и т.д.) – их обычно предоставляют управляющие компании. Сейчас ежегодно индексируются только тарифы на коммунальные услуги (электричество, водоснабжение, теплоснабжение), пишет Forbes.

Депутаты Госдумы указывают на то, что решение об индексации тарифов на жилищные услуги сейчас принимают собственники на общем собрании. А они делают это крайне редко и неохотно, в итоге тарифы не меняются годами, хотя сами услуги и расходные материалы растут в цене. Парламентарии предлагают предусмотреть ежегодную индексацию на размер не выше официальной инфляции.

Также в комитете Госдумы по ЖКХ отмечают, что и само формирование тарифов на жилищные услуги никак не регулируется и не регламентируется. По идее, цены должны определять жители, но почти никогда этого не происходит, управляющие компании ориентируются на цены муниципалитетов для социального жилья, но и для них нет четких методик – Госдума предлагает правительству их разработать.