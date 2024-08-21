Опрос: жители Екатеринбурга не хотят получать зарплату в цифровых рублях

Жители Екатеринбурга пока что не готовы к зарплате в цифровых рублях. Опрос на эту тему в августе нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 63% жителей Екатеринбурга не хотят получать зарплату в цифровых рублях. Только 15% опрошенных согласны получать деньги в таком варианте.

При этом 9% из них хотели бы получить всю сумму сразу, а 6% – только часть зарплаты. Еще 22% затруднились с ответом.

Ранее другой опрос показал, что 20% жителей Екатеринбурга рассчитывают на личные сбережения на пенсии.