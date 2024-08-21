Житель Екатеринбурга пожаловался на застройщика ЖК "Совушки" за обман покупателей

Житель Екатеринбурга пожаловался в УФАС на застройщика ЖК "Совушки", вводящего в заблуждение потенциальных покупателей. Речь идет об ООО "Специализированный застройщик "Уральская ЭкоДолина", сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

По словам заявителя, на рекламных билбордах застройщика, расположенных в Екатеринбурге содержится информация о располагающихся в ЖК "Совушки" детском саду и школе. Однако на деле учреждения лишь собираются построить в обозримом будущем, не говоря уже о вводе в эксплуатацию.

В УФАС отметили, что наличие образовательной и социальной инфраструктуры существенно повышает стоимость и привлекательность жилья для покупателей. Однако застройщик решил разместить в рекламе лишь привлекательную для потребителя информацию, умолчав о существенно важных деталях.

Свердловское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Специализированный застройщик "Уральская ЭкоДолина" и, согласно ч.7 ст.5 ФЗ "О рекламе", признало рекламу ненадлежащей.

"Факт включения детских образовательных учреждений в проект планировки территории, а также факт выдачи разрешения на строительство детского сада не подтверждают, что детский сад и школа будут построены", - отметили в ведомстве.

За нарушение Закона о рекламе застройщик будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ