Медведев: после вторжения в Курскую область "переговоры могут быть только после полного разгрома врага"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал первый за 13 дней пост в своем telegram-канале. Он высказал мнение, что в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда Россия могла угодить при определенном стечении обстоятельств, то есть ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму.

"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага", - пишет Медведев.

По его мнению, пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за всё случившееся "кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев".