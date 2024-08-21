Ночью в московских аэропортах вводились ограничения – восемь самолетов ушли на запасные аэродромы
В Москве минувшей ночью во время атаки беспилотников и работы систем ПВО закрывались аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. В Росавиации сообщили, что "в период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов".
Ограничения вводились с 2:30 до 6:30 мск.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - добавили в ведомстве.