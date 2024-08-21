В Прикамье ночной пожар унес жизни двух человек

В поселке Шахта городского округа Кизел ночной пожар унес жизни двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар произошел в доме по ул. Жуковского. Сосед спас на пожаре трех человек, разбудив их. К сожалению, два человека погибли. Их тела обнаружили на полу в комнате огнеборцы.

Площадь пожара составила 112 квадратных метров. Ликвидировали возгорание 33 огнеборца и 11 единиц техники.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Причины пожара выясняются.