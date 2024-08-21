Генпрокурор: В России нет деприватизации, есть возврат незаконно утраченных государством активов

Генеральный прокурор Игорь Краснов считает, что в России нет деприватизации.

"Никакой деприватизации не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в развитие, полученные доходы выводили за рубеж <...> Они работали не на нашу страну", - заявил Краснов журналисту Сергею Минаеву, цитату приводит ТАСС.

Деприватизацией называют переход к государству активов крупных бизнесменов, в качестве примера можно назвать нашумевшие дела по аресту активов "Макфа" и ЧЭМК, а также несколько других эпизодов. Есть и риски для власти в плане реакции бизнеса, но, судя по действиям, положительный эффект от деприватизации оценен выше, чем отрицательные потенциальные последствия. Впрочем, о деприватизации напрямую никто не говорит, но, как уверяют эксперты, это именно она и есть.