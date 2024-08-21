Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях ВСУ

Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы, предположительно, участвуют в атаке на Курскую область, отказалась комментировать свое участие в операциях ВСУ.

"С уважением к руководству Службы безопасности Украины, все вопросы следует адресовать им", — заявили РИА Новости в компании.

На днях в соцсетях ЧВК Forward Observation Group появилась фотография, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Геолокация указывала на Курскую область.

Ранее в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс. Ей заявлен решительный протест из-за провокаций американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область "для пропагандистского освещения преступлений киевского режима". Также протест касался появившихся свидетельств участия американской ЧВК на стороне ВСУ во время вторжения украинских войск на территорию России. В МИД подчеркнули, что все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу России, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил РФ.