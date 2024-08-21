21 Августа 2024
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Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

"Мы что, сдаем Донбасс?" В Раде возмущены отходом ВСУ

В ДНР отходят подразделения украинских боевиков, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы. В результате российские освободительные силы на ряде направлений быстро продвигаются. Об этом с возмущением заявила замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, которая очень резко критикует украинское военное командование и лично главкома Александра Сырского.

Она пишет, что после отхода боевиков российские войска "проходят через пустые фортификации". И при таких обстоятельствах освобождение Красноармейска (Покровска) - дело ближайшего будущего, а Дзержинск (Торецк) удерживается последние дни. Это похоже на сдачу Киевом Донбасса ради картинки в Курской области. При этом за Красноармейском — прямая дорога на Павлоград Днепропетровской области, где нет никаких фортификаций вообще, а дальше - Днепр. За Дзержинском - Краматорская агломерация, а дальше - Харьковская область. Никакого оборудования границы бывшей Донецкой области не было сделано. Она в шоке. Сырский играет ва-банк. Захват территорий в Курской области не достиг важной цели - отвлечь российские войска из Донбасса, где они неустанно продвигается вперед.

1 августа Безуглая обвинила военных в том, что Дзержинск не подготовлен к обороне.

"Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации. Полиции не встретила", – написала она.

В Дзержинске начали появляться резервы противника, сообщает обозреватель Юрий Подоляка, но их явно мало, чтобы остановить наше продвижение. А вот в направлении Красноармейска отступление противника происходит быстрее. Местами он отчаянно сопротивляется, а местами сдает позиции без боя и бежит, что заставляет отступать и сопротивляющихся.

Вероятно, это тоже имел в виду депутат Рады Александр Федиенко, заявив, что тысячи украинских военнослужащих самовольно оставили части.

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (признан террористом и экстремистом в РФ) назвал потенциальное освобождение Красноармейска "катастрофой для Украины", потому что это последнее место, где Киев добывает коксующийся уголь.

Украинские военные в "Телеграме" признают неудачи под Красноармейском. По их мнению, дело не только в переброске частей ВСУ в Курскую область, но и в неспособности командования организовать оборону. Личный состав заводится на неподготовленные к обороне позиции и не может их удержать вне зависимости от своей численности.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Красноармейске идет эвакуация архивов и оккупационных органов власти. Это говорит о том, что Киев опасается освобождения города уже в обозримой перспективе.

Под Дзержинском наши военные тоже продвигаются, сообщает "Военное обозрение". Чтобы замедлить продвижение наших войск, командование противника задействует не только подразделения нацгвардии, но и подразделения, сформированные из числа сотрудников полиции.

Интересно, что украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского передает, что Петр Порошенко запустит информационную кампании против Зеленского, в которой Курская авантюра будет подаваться как сдача Донбасса. Будто бы штаб Порошенко имеет данные о больших потерях боевиков в Курской области и знает о тех трудностях, с которыми они сталкиваются, в том числе об огромных потерях техники.

Теги: всу, донбасс


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