В Нефтеюганске на югорчанку завели дело за смерть ребенка под колесами автомобиля

Автолюбительница, сбившая накануне несовершеннолетнего пешехода, стала фигурантом уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В отношении 62-летней женщины Следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Установлено, что она была трезва. Пока ведется следствие, женщина будет под подпиской о невыезде.

ДТП произошло накануне. Подозреваемая, управляя личным автомобилем Changan UNI-T, на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в микрорайоне 16А, сбила восьмилетнего пешехода, который передвигался на самокате. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.