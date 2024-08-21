Прокуратура начала проверку после полета неизвестного самолета над Нижним Тагилом

На Среднем Урале замечен неопознанный самолет. В обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, стало известно о полете неизвестного самолета над Нижним Тагилом. Сейчас проводятся мероприятия по установлению борта.

"Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - заявили в ведомстве.

Напомним, в июле искали пилота параплана, незаконно летавшего по Екатеринбургу.