На ЕКАДе появится первая в Свердловской области трехуровневая развязка
Свердловские власти объявили о строительстве трехуровневой развязки на пересечении с Березовским трактом (ЕКАД). Это первая развязка такого уровня на Среднем Урале, отмечают в департаменте информполитики региона.
Работы будут проводиться в рамках реконструкции ЕКАДа и начнутся с участка между дублером Сибирского тракта и Режевским трактом. Пересечения с основными вылетными дорогами, Березовским и Режевским трактом, будут многоуровневыми.
"Развязка с Березовским трактом — новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьезным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика. Но, уверен, общими усилиями мы справимся с этой задачей", — отметил первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области — главный инженер Владимир Оглоблин.
Три уровня, как отмечают эксперты — это самый оптимальный вариант. На первом сохраняются транспортные связи в виде кольца, второй — Березовский тракт, а третий —сам ЕКАД.
Авторы проекта уверены, что таким образом решится сразу несколько задач:
- сохранение существующего проезда по улице Кольцевая;
- максимальное использование имеющегося землеотвода под ЕКАД;
- создание возможности для движения во всех направлениях;
- возрастание безопасности трафика за счет перераспределения транспортных потоков.
Работы пройдут в четыре этапа:
- участок с 10-го по 12-й км;
- с 12-го по 20-й км;
- с 22-го по 24-й км;
- реконструкция участка с 22-го по 24-й км.
Реконструкцию ЕКАД дорожники проведут без ограничений движения. Изменятся только схемы организации движения на съездах и въездах.