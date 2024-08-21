В Казани мужчина умер после капельницы от похмелья

В Казани 30-летний отец двоих детей умер после капельницы от похмелья. Все началось с того, что его супруга увидела в соцсетях рекламу капельниц с витаминами. Она решила, что это поможет ей избавиться от сильных отëков после родов. Муж согласился "прокапаться" для поднятия иммунитета и в итоге погиб.

Дама заказала капельницы и препараты у своей знакомой. Ради процедуры специалист приехала к супругам в коттеджный поселок Тургай. По словам клиентов, гостья не поинтересовалась, на что жалуются супруги, имеются ли у них какие-то хронические заболевания или аллергия на препараты, якобы она просто вколола Виталию и его жене "специальный раствор" за 8 тыс. и уехала.

В тот же день супруги почувствовали себя плохо: поднялась температура, их стало рвать кровью. Позже состояние жены стабилизировалось, а вот мужчину пришлось экстренно госпитализировать. В больнице врачи попытались спасти его, но не смогли: на второй день после процедуры он скончался от желудочно-кишечного кровотечения, случившегося на фоне хронического гастрита.

Позже, по словам вдовы, выяснилось, что вместо препарата с витаминами им поставили капельницу от похмелья, которые обычно делают алкоголикам и наркоманам. Женщина уверяет, что ее муж спиртное не пил и ничего не употреблял, и уже несколько месяцев пытается привлечь косметолога к ответственности, но та продолжает свою деятельность. В семье растут двое маленьких детей, сообщает telegram-канал Shot.