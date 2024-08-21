В Сибири глава отделения "Почты России" получила условный срок за кражу 5 миллионов

Черепановский райсуд Новосибирской области наказал начальника отдела почтовой связи рабочего поселка Дорогино Тамары Бубенщиковой. Она получила условный срок за махинации с 5 млн руб.

В 2021 г. женщина незаконно потратила эти деньги с помощью приложения АО "Почта банк онлайн", установленного в мобильном почтово-кассовом терминале. Она переводила различные суммы по новой биллинговой технологии на счета своих банковских карт.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен полностью. Бубенщикова получила три с половиной года условно с испытательным сроком, сообщает райсуд.