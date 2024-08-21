Технический университет УГМК объявил набор на дополнительные бюджетные места

Технический университет УГМК расширяет приемную кампанию 2024 года. Открыт прием на программы высшего образования на дополнительные бюджетные места.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, помимо целевого приема абитуриенты могут поступить на бюджетные места по направлениям: Горное дело, Технологические машины и оборудование, Автоматизация технологических процессов и производств, Металлургия, Электроэнергетика и электротехника. Все программы имеют государственную аккредитацию.

"Сейчас инженерные профессии все больше привлекают ребят своим престижем, зарплатой, возможностями и карьерным ростом. Традиционно ребята поступают к нам в вуз на целевое обучение. Теперь же появилась возможность получить специальность и сделать карьеру на бюджетной основе", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Технический университет УГМК – это первый в России частный инженерный вуз горно-металлургического профиля, готовящий инженеров, руководителей среднего и высшего звена. Прием документов для поступления продлится до 29 августа 2024 года.