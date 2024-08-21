21 Августа 2024
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Фото: ГУ МЧС России по СО

СМИ: Жители Пролетарска покидают дома из-за пожара на нефтебазе

Жители Пролетарска Ростовской области, где после атаки ВСУ несколько суток горит нефтебаза, бросают свои дома и уезжают. Об этом "Газете.Ru" рассказала местная жительница Елена.

По ее словам, в городе слышны взрывы. Те, чьи дома оказались на небольшом отдалении от пожара, решили перебраться на дачи. "Все сейчас на панике, учитывая, что ветер разворачивается в сторону жилых зон и спокойно может перенести огонь на большое расстояние", — сказала Елена.

В Пролетарске продолжают тушить пожар на промышленном складе с дизтопливом, который начался 18 августа после атаки беспилотников. Накануне сообщалось, что площадь пожара составляет уже 10 тыс. кв. метров, в ликвидации участвуют более 500 человек, задействованы четыре единицы авиации. По словам губернатора Василия Голубева, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.

Теги: пролетарск, нефтебаза, пожар


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