В России подана заявка на первый митинг против "замедления" YouTube

В России готовится первый митинг протеста против "замедления" YouTube, причины которого власти до сих пор официально не комментируют. Ячейка КПРФ в Барнауле намерена провести акцию в защиту свободы слова, одной из угроз которой коммунисты считают ситуацию с видеохостингом, пишет "Коммерсант".

Накануне коммунисты направили уведомление о планах провести митинг в мэрию.

"Формирование общественного мнения, а также его публичное выражение по вопросам: о свободе слова в Российской Федерации, о ситуации, связанной с замедлением работы (блокировки) видеохостинга YouTube, о доступе депутатов в государственные и муниципальные средства массовой информации, о свободном доступе граждан к информации", - такие цели обозначили в КПРФ по поводу митинга.

Организаторы акции заявили, что не считают ограничение YouTube целесообразным, поскольку эта площадка в значительной степени не является политической, а большая часть населения пользуется ею для получения полезной информации.