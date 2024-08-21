Две новых АЭС намерены построить на Урале

Рефтинскую АЭС решено строить в Свердловской области. Об этом сообщает Системный оператор Единой энергетической системы России, который объявил общественные обсуждения по вопросу размещения объекта.

В проекте Генеральной схемы размещения до 2042 года сказано, что атомная электростанция Рефтинская будет иметь два блока типа РБН-оптим мощностью 1255 МВт каждый. Один из них установят в 2041 году, а второй в 2042-ом.

Общественные обсуждения продлятся до 18 сентября текущего года включительно.

Отметим, что в Свердловской области уже есть действующая станция - Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в 1964 году.

Помимо Рефтинской, еще одну АЭС планируется построить в Челябинской области. Первый из восьми блоков установят в 2038 году в Озерском городском округе, поселке Метлино. Последние два - в 2042 году. По всей вероятности, речь идет об актуализации проекта недостроенной Южно-Уральской АЭС.

Всего же в России к этому времени планируется открыть 11 новых атомных электростанций.