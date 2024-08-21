Израиль согласился вывести войска из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС

Израиль согласен вывести войска из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Катаре – там проходят переговоры по заключению соглашения между Израилем и ХАМАС. Прямых переговоров нет – посредниками выступают США, Египет и Катар.

"Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. Более конкретно, в соглашении очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа, и Израиль согласился с этим", - приводит РБК слова Блинкена.

Других подробностей об условиях сделки не сообщается. Блинкен считает, что эти переговоры – "последняя возможность", поэтому ХАМАС обязан принять предложение.