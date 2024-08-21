Над Россией сбиты 45 беспилотников

Минобороны России сообщило о том, что над различными регионами страны сбиты 45 беспилотников.

23 БПЛА сбиты над Брянской, 11 – над Московской, шесть – над – Белгородской, три – над Калужской и два– над Курской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за ночь эшелонированная защита Москвы отразила атаки БПЛА, это оказалась одна из самых масштабных попыток атаковать столицу за все время. Все дроны противника сбиты были сбиты силами ПВО над территорией Подмосковья, разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что информации о пострадавших и разрушениях в данный момент нет.

Глава Брянской области Александр Богомаз привел информацию об атаке, но не сообщил, есть ли жертвы или разрушения.