Большинство россиян не готовы доверять окружающим

73% граждан России считают, что при взаимодействии с другими людьми "нужно соблюдать осторожность".

Как говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, 24% наоборот готовы доверять большинству людей, 3% затруднились дать ответ.

Шесть лет назад степень недоверия россиян к окружающим была на аналогичном уровне. Как оказалось, чем выше финансовая обеспеченность граждан, тем больше они готовы доверять другим. Состоятельные люди проявляют доверие чаще тех, кто оценивает свое материальное положение как "плохое" и "очень плохое" – 30% против 15% соответственно.

У респондентов также спросили, ждут ли они обмана от окружающих, если у последних есть такая возможность. Чаще других такое поведение ожидают мужчины - 40% против 28% у женщин и молодежь 18–24 лет - 45% против 28–35% среди старших возрастных категорий. Ожидают честного поведения в любых ситуациях 51% женщин и 45% мужчин, затруднились ответить 21 и 15% соответственно.

Как заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, низкий уровень межличностного доверия между россиянами сформировался еще во время кризиса 1990-х гг., тогда как после нормализации общественной жизни он начал повышаться.

Восстановление доверия прервалось из-за повышения пенсионного возраста в 2018 году, пандемии COVID-19, специальной военной операции и т. д.

"Молодое поколение, на которое возлагали надежды социологи в части слома установок на недоверчивость, само оказалось жертвой новых трудных времен", – подчеркнул Федоров, сообщают "Ведомости".