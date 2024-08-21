СВР: США, Британия и Польша участвовали в подготовке вторжения в Курскую область

Спецслужбы Соединенных Штатов, Великобритании и Польши принимали участие в подготовке операции по вторжению Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Как сообщает Служба внешней разведки, подразделения, задействованные в атаке, проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и Германии. Также военные советники из стран Североатлантического альянса помогают в управлении частями ВСУ, вторгшимися на российскую территорию, и в использовании украинской армией западных образцов ВВТ.

Страны НАТО также передают Киеву данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции, сообщают "Известия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы страны Запада сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия по российской территории, не было бы необходимости проводить операцию в Курской области.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.