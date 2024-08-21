В Госдуме объяснили причины отклонения проекта о выплатах за долгий брак

Проект закона о поощрении граждан за продолжительный брак не поддержали по той причине, что в некоторых регионах подобная мера уже действует.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Правительство не поддержало, и в том числе было указано на то, что в регионах эта мера действует. Да, действительно, в регионах такие меры поддержки есть", – заявил парламентарий.

Он указал, что в ряде субъектов такого поощрения нет, поскольку "бюджет не позволяет". По мнению Нилова, в Год семьи было бы правильным ввести такие выплаты на федеральном уровне, сообщает RT.