Госдума предложила ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг

21 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума предложила ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг

В Госдуме рабочая группа по совершенствованию законодательного регулирования подготовила проект рекомендаций по главным проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

На их фоне депутаты предложат кабмину, в частности, рассмотреть возможность обязательной индексации платы за жилищные услуги — содержание многоквартирных домов, обслуживание оборудования, уборку подъездов, текущий ремонт и другие услуги управляющих компаний. Как сообщил первый зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, речь идет об индексации платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах не выше уровня инфляции. Данное условие УК должна будет прописать в договоре управления.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева указала, что стоимость обслуживания и ремонта домов постоянно увеличивается, однако россияне редко соглашаются на повышение платы за жилищные услуги.

"Ситуации, когда плата за содержание не изменяется по 5-10 лет, не редкость. А в условиях кратного увеличения цен на материалы, работы, услуги, повышения налоговых платежей, низкой оплаты труда и остром дефиците кадров в сфере ЖКХ несоразмерность платы ведет к ухудшению состояния общего имущества дома", — заявила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Ольга Беленькая считает, что все это ускоряет износ и обветшание жилфонда. По ее словам, жилищные услуги — самый недофинансированный сегмент. Поэтому включение в Жилищный кодекс нормы о ежегодной индексации платы за жилищные услуги на индекс потребительских цен позволит управляющим организациям поддерживать безопасные условия проживания и эксплуатации домов, а также экономить время и деньги на проведение общих собраний.

Разворотнева при этом подчеркнула, что одной индексации цен недостаточно — отсутствуют четкие инструкции по установке самой платы. Ее должны определять жители, но это почти никогда не происходит — УК ориентируются на цены муниципалитетов для социального жилья, но и для их установки нет четких и подробных методик, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили разработать проект закона об установлении долгосрочных – не менее чем на пять лет – тарифах ЖКХ с учетом их индексации. В ФАС заявили, что уже разработали законопроект "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)", который предусматривает применения долгосрочных тарифов.

Теги: Госдума, ЖКХ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.08.2024 04:02 Мск Госдума хочет установить долгосрочные тарифы ЖКХ
Ранее 14.06.2024 05:14 Мск Россияне жалуются на плохие воду и ремонт

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети