Госдума предложила ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг

В Госдуме рабочая группа по совершенствованию законодательного регулирования подготовила проект рекомендаций по главным проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

На их фоне депутаты предложат кабмину, в частности, рассмотреть возможность обязательной индексации платы за жилищные услуги — содержание многоквартирных домов, обслуживание оборудования, уборку подъездов, текущий ремонт и другие услуги управляющих компаний. Как сообщил первый зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, речь идет об индексации платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах не выше уровня инфляции. Данное условие УК должна будет прописать в договоре управления.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева указала, что стоимость обслуживания и ремонта домов постоянно увеличивается, однако россияне редко соглашаются на повышение платы за жилищные услуги.

"Ситуации, когда плата за содержание не изменяется по 5-10 лет, не редкость. А в условиях кратного увеличения цен на материалы, работы, услуги, повышения налоговых платежей, низкой оплаты труда и остром дефиците кадров в сфере ЖКХ несоразмерность платы ведет к ухудшению состояния общего имущества дома", — заявила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Ольга Беленькая считает, что все это ускоряет износ и обветшание жилфонда. По ее словам, жилищные услуги — самый недофинансированный сегмент. Поэтому включение в Жилищный кодекс нормы о ежегодной индексации платы за жилищные услуги на индекс потребительских цен позволит управляющим организациям поддерживать безопасные условия проживания и эксплуатации домов, а также экономить время и деньги на проведение общих собраний.

Разворотнева при этом подчеркнула, что одной индексации цен недостаточно — отсутствуют четкие инструкции по установке самой платы. Ее должны определять жители, но это почти никогда не происходит — УК ориентируются на цены муниципалитетов для социального жилья, но и для их установки нет четких и подробных методик, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили разработать проект закона об установлении долгосрочных – не менее чем на пять лет – тарифах ЖКХ с учетом их индексации. В ФАС заявили, что уже разработали законопроект "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)", который предусматривает применения долгосрочных тарифов.