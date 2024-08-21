Киргизский "Керемет" ввел ограничения для российских банков

"Керемет Банк" из Киргизии приостановил денежные переводы через мобильные приложения российских банков.

Речь идет о "Сбере", "МТС Банке" и "Т-банке". Ограничения затронули и российскую Национальную систему платежных карт (НСПК). Запрет введен на "неопределенный срок" для денежных переводов в обе стороны. В настоящее время переводы остались доступны по международным системам "Золотая корона", Western Union и "Юнистрим".

Контрольный пакет акций Керемет Банка принадлежит Министерству финансов Киргизии.

До этого киргизский банк MBank приостановил переводы через российские банки. Под ограничения попали приложения тех же кредитных организаций, что и у "Керемета", сообщает РБК.

Также стало известно, что российский бизнес столкнулся с новой проблемой при попытках оплатить импорт из Китая. Отдельные китайские кредитные учреждения стали возвращать платежи за товары, которые контрагенты КНР уже поставили импортерам России.