Пилоты "России" взбунтовались против руководства авиакомпании

Условиями труда в авиакомпании "Россия" (дочка "Аэрофлота") недовольны не только бортпроводники, которые уже написали коллективную жалобу, но и члены летных экипажей.

Профсоюз летного состава (ПЛС) перевозчика уже больше полугода не может выбить у руководства индексации зарплат работников. После направленной жалобы ПЛС в администрацию Санкт-Петербурга (владеет 25%+1 акцией авиакомпании), по инициативе губернатора была создана специальная трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений.

Как заявил глава профсоюза Игорь Морозов, ПЛС несколько месяцев ведет переговоры с руководством "России" об индексации зарплат, однако топ-менеджмент компании игнорирует проблему и не желает сотрудничать в составе комиссии. Профсоюз решил обратиться в российскую трехстороннюю комиссию, чтобы оказать давление на руководство "России" с целью выполнения требований персонала о повышении зарплат.

Также представители ПЛС подавали заявку на проведение 18 июля пикета с требованием об индексации зарплат. Однако администрация города не выдала им разрешение, сославшись на действующие антиковидные мероприятия, сообщает в Telegram "Авиаторщина".

В начале июля сообщалось, что сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей. Только в Шереметьево за два дня было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет, а более 20 рейсов пришлось отменить. Многие сотрудники "Аэрофлота" уходят на больничные из-за того, что им приходится работать без выходных.