Москалькова получила видео с российскими пленными из Курской области

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что коллега из Украины Дмитрий Лубинец посетил взятых в плен в Курской области российских военных.

Он прислал ей видео, содержание которого Москалькова не раскрыла. Она указала, что ранее стороны согласились посещать военнослужащих, находящихся в плену.

Омбудсмен назвала диалог с Лубинцом непростым, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области.