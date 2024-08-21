Задержан глава управления цифровой трансформации ФСИН

Глава управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Его задержали сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН. В настоящее время проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

На сайте ФСИН сказано, что управление цифровой трансформации возглавляет полковник внутренней службы Алексей Тимченко. Оно отвечает за переход на российское программное обеспечение, технологическую независимость информационных систем и инфраструктуры от зарубежного оборудования, а также обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы программным обеспечением, сообщает Forbes.

Ранее в ФСИН заявили, что проверит информацию о "банкете" заключенных в мордовской колонии.