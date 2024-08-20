Россия потребовала от Германии информацию о расследовании подрыва "Северных потоков"

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Совет Безопасности ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросит заседание СБ ООН по "Северным потокам".

Скорее всего, тема подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" будет затронута на открытом брифинге.

Также Полянский заявил, что Германия должна представить информацию о расследовании подрыва газопроводов.

"Конечно, западные страны пытаются намекнуть, что они по-прежнему верят в честность и профессионализм немецкого расследования. Они говорили то же самое о шведском расследовании <...>. Помните, их единственным выводом было то, что "Северный поток" на самом деле был взорван. Это гениальный вывод этого расследования, поэтому у нас есть серьезные сомнения на этот счет. Но вопрос сейчас не в этом, вопрос в том, что Германия должна поделиться с Советом Безопасности тем, что у нее есть на данный момент. Это ее обязанность, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшем будущем", - цитирует ТАСС.

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин. До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.