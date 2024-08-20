В Екатеринбурге трамвай насмерть сбил пассажирку

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Трагедия произошла 20 августа на пр. Космонавтов, 15. На остановочном комплексе "Калининская".

По предварительной информации, водитель трамвая №8, не убедилась на остановке, что все пассажиры вышли из салона и продолжила движение, выходящая из трамвая пассажирка упала на рельсы. На нее наехал транспорт.

Трамваем управляла женщина, 1961 года рождения, житель Екатеринбурга, имеющая стаж вождения категории Tm 44 года. На месте инцидента автоинспекторами и следственно- оперативной группой проведены процессуальные действия. По данному факту проводится расследование.