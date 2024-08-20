На фестивале «Вкусная Вятка» кировские кондитеры испекут рекордную трехметровую ватрушку

21 – 22 сентября в Кирове жду множество гостей и творческих делегаций. Гастрономический фестиваль "Вкусная Вятка" пройдет в городе.

Около 150 вятских предприятий, фермеров, ресторанов и кафе представят для дегустации блюда вятской кухни и продукты питания местного производства. Сейчас идет прием заявок на участие в праздничном событии по ссылке.

На гастрономическом фестивале можно будет попробовать выпечку, натуральные сыры, мясные деликатесы, свежий мед, грибное варенье и ягодные соусы, крафтовый чай из вятских трав, хрустящие огурчики, плов по-вятски, пастилу и многое другое.

В честь юбилея города кировские кондитеры планируют испечь огромную ватрушку – диаметром более 3 метров.

Участников фестиваля ждут кулинарное шоу, выступления музыкальных коллективов и мастер-классы, где каждый сможет узнать секреты приготовления любимых лакомств и познакомиться с историей их создания.

Организатор фестиваля Центр «Мой бизнес» в преддверии 650-летия Кирова запустил онлайн-конкурс видеороликов приготовления блюд вятской кухни. Рассказать о любимых блюдах и поделиться семейными рецептами, кулинарными историями может любой желающий. Лучшие видеоролики будут размещены в социальных сетях, авторы-победители получат призы. Видео можно отправлять на электронный адрес: ya.strauzova@kfpp.ru .

Добавим, что фестиваль «Вкусная Вятка» проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России.