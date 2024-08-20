20 Августа 2024
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Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Марина Дмитриева: В Ивановской области идет комплексная работа по формированию детской безопасной развивающей среды 

В Ивановской области продолжается реализация проекта «Детское пространство.37». В 2024 году в нем участвуют 30 детских дошкольных учреждений, сумма финансирования составляет 99 млн рублей – больше, чем за предыдущие два года, сообщает пресс-служба Ивановской областной Думы.

Проект инициирован депутатами регионального парламента в 2021 году и направлен на модернизацию спортивно-игровой инфраструктуры в детских садах. Куратор проекта, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева практически ежедневно контролирует, как идут работ во всех муниципальных образованиях. Во вторник, 20 августа, она провела рабочий день в Кинешме.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

«С заведующими, педагогами и родителями мы обсуждаем выбор и размещение оборудования, а также благоустройство прилегающих территорий, чтобы каждое новое пространство было функциональным, уютным и комфортным», – отметила Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

По ее словам, обеспечить дошкольные учреждения новой инфраструктурой – это полдела, очень важно научиться эффективно и грамотно ее использовать. Для этого областная дума при участии регионального департамента образования и науки провела конкурс на лучшую методическую разработку занятий с детьми на новых площадках.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Проект назвали «Спортландия-2024». В нем приняли участие 28 педагогических коллективов из всех муниципалитетов. Уже определены финалисты, которые сейчас представляют коллегам открытые занятия по своим методическим разработкам. Два занятия прошли сегодня в Кинешме.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Добавим, что награждение победителей конкурса пройдет на Форуме работников дошкольного образования, который по традиции пройдет в Ивановской области в преддверии Дня работника дошкольного образования.

Добавим, что с 2022 года в Ивановской области также реализуется программа капитального ремонта детских садов. В этом году в программе участвуют 76 детсадов, в 46 из них ремонты уже полностью завершены.

Теги: марина дмитриева, детские площадки, детское пространство 37, спортивно-игровая инфраструктура


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