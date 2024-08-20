Марина Дмитриева: В Ивановской области идет комплексная работа по формированию детской безопасной развивающей среды

В Ивановской области продолжается реализация проекта «Детское пространство.37». В 2024 году в нем участвуют 30 детских дошкольных учреждений, сумма финансирования составляет 99 млн рублей – больше, чем за предыдущие два года, сообщает пресс-служба Ивановской областной Думы.

Проект инициирован депутатами регионального парламента в 2021 году и направлен на модернизацию спортивно-игровой инфраструктуры в детских садах. Куратор проекта, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева практически ежедневно контролирует, как идут работ во всех муниципальных образованиях. Во вторник, 20 августа, она провела рабочий день в Кинешме.

«С заведующими, педагогами и родителями мы обсуждаем выбор и размещение оборудования, а также благоустройство прилегающих территорий, чтобы каждое новое пространство было функциональным, уютным и комфортным», – отметила Марина Дмитриева.

По ее словам, обеспечить дошкольные учреждения новой инфраструктурой – это полдела, очень важно научиться эффективно и грамотно ее использовать. Для этого областная дума при участии регионального департамента образования и науки провела конкурс на лучшую методическую разработку занятий с детьми на новых площадках.

Проект назвали «Спортландия-2024». В нем приняли участие 28 педагогических коллективов из всех муниципалитетов. Уже определены финалисты, которые сейчас представляют коллегам открытые занятия по своим методическим разработкам. Два занятия прошли сегодня в Кинешме.

Добавим, что награждение победителей конкурса пройдет на Форуме работников дошкольного образования, который по традиции пройдет в Ивановской области в преддверии Дня работника дошкольного образования.

Добавим, что с 2022 года в Ивановской области также реализуется программа капитального ремонта детских садов. В этом году в программе участвуют 76 детсадов, в 46 из них ремонты уже полностью завершены.