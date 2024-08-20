519 современных остановочных комплексов смонтируют в Астрахани

В Астрахани идет установка новых остановочных комплексов общественного транспорта. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В областном центре запущены 48 новых маршрутов, но работы в рамках транспортной реформы продолжаются. Следующий этап – создание сопутствующей инфраструктуры", - отмечает губернатор.

Современные остановочные комплексы появились уже на нескольких улицах города. Установку начали с главных магистрале – улицы Боевая, Адмиралтейская и Аэропортовское шоссе. Всего в Астрахани оборудуют 519 современных остановочных комплексов, часть из них – интерактивные, где можно зарядить телефон, воспользоваться интернетом или отследить маршрут нужного автобуса.

"Все комплексы антивандальные и изготовлены из алюминия и калёного стекла. Помимо этого, в порядок приводим и сами остановочные площадки. На каждой будет заменено покрытие, установлены урны и новые знаки", - сообщает губернатор.