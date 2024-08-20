Лучшие артисты стран Прикаспия выступят в рамках программы на Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны — 2024» в Астрахани

Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны — 2024» проходит в Астрахани с 17 августа по 1 сентября. Осуществление проекта стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

Важными событиями масштабного мероприятия станут выступления артистов и творческих коллективов стран Прикаспия и стран Содружества, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

С 23 по 28 августа коллективы из шести стран мира представят музыку разнообразных жанров. Мелодии, которые прозвучат в рамках фестиваля, — это симбиоз классики, этнических ритмов, стилей и современных направлений.

Откроет серию концертов «День Ирана». 23 августа в 18:00 в Астраханской филармонии выступит ансамбль «Мехрабанан» что в переводе с персидского означает «доброта». Название коллектива говорит само за себя. Добро как символ мира и взаимопонимания, партнерства и сохранения культурного наследия России и Ирана.

Основатель и руководитель ансамбля — виртуозный музыкант, лауреат многих международных конкурсов и фестивалей, руководитель и координатор Международного музыкального фестиваля национальных культур «Солнце Востока» Хамид Реза Даду. Импровизации этого артиста высоко ценят и любят в разных уголках всего мира. Хамид Реза Даду является единственным классическим иранским музыкантом, живущим в Российской Федерации.

В состав ансамбля входят: Хамид Реза Даду (нэй, томбак, даф, сантур и вокал), Амин Исмаиллу (скрипка), Кирилл Тютеев (альт), Любовь Завьялова (фортепиано). Коллектив исполняет иранскую классику на древнейших инструментах.

Вход свободный.