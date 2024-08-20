Украина запросила у НАТО экскаваторы, тралы и пожарные машины

Украина в экстренном порядке запросила у структур НАТО более сотни единиц инженерной техники и спецтехники, об этом говорится в сообщении Евроатлантического координационного центра реагирования на кризисы. Запрос направила Государственная служба Украины по ЧС.

В запросе указывается, что технику будут использовать для помощи спасателям. Киев хочет получить 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, 25 бронированных санитарных машин, 27 пожарных машин, передает РБК.