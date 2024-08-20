В Екатеринбурге задержали мужчину, пристававшего к детям на Сортировке

Полиция Екатеринбурга задержала престарелого незнакомца, пристававшего к детям на игровой площадке по ул. Сортировочная. Мужчина уже несколько дней приходит на площадку, выкрикивает непристойные комментарии маленьким девочкам и зовет детей к себе домой.

О подозрительном поведении незнакомца ранее сообщал Telegram-канал "Злой Екатеринбург". Очевидцы заверяли, что мужчина называл младшеклассниц "сосками", пока "что-то почесывал через карман у себя в штанах". Он также подходил к детям и спрашивал их возраст, после чего просил пойти с ним домой, чтобы "помочь со шкафом". Сегодня одна из девочек почти ушла с незнакомцем со двора, но вовремя одумалась и вернулась на детскую площадку.

Это мужчину не остановило и он продолжил наблюдать за детьми. Тогда уже к нему подошли сотрудники полиции, которые и увели с собой. В пресс-службе УВД по Екатеринбургу сообщили, что очевидцы происшествия могут обратиться в территориальный ОВД по адресу по ул. Кишиневская, 10 или в дежурную часть по номеру: 356-42-10.