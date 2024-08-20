Легойда сообщил, к чему приведет запрет УПЦ

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда полагает, что принятый Верховной Радой Украины закон о ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) создает правовую базу для тотальной ликвидации приходов канонической Церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев.

"Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих", - заявил Легойда в своем telegram-канале.

Он полагает, что над УПЦ совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов.

"Нет сомнений, что преследования УПЦ рано или поздно получат справедливую оценку, как получили ее богоборческие режимы прошлого, уничтожавшие право человека на веру и принадлежность к своей Церкви. Безусловно, Синод РПЦ вынесет оценку данному решению", - сообщил Легойда.

Напомним, Рада Украины одобрила законопроект о запрете в стране Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В первом чтении законопроект был одобрен в феврале этого года. За документ проголосовали 265 депутатов, против – 29. Законопроект предусматривает переходный период в девять месяцев, в течение которых православные приходы УПЦ могут перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ).