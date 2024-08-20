Бой Ивана Штыркова возглавит юбилейный турнир RCC 20 в Екатеринбурге

Стал известен следующий соперник уральского бойца, президента Академии единоборств РМК Ивана Штыркова.

Как сообщает пресс-служба RCC, Штыркову предстоит встретиться с Хадисом Ибрагимовым. Тяжеловесы станут хедлайнерами юбилейного турнира RCC 20, который пройдет 18 октября на многотысячной арене "Уралец" в Екатеринбурге. Трехраундовый поединок по правилам ММА пройдет в весовой категории до 100 кг.

За свою карьеру Ибрагимов выигрывал титулы чемпиона M-1, "Наше дело", Ural FC и Hardcore. Боец успел запомниться и в RCC. На номерном турнире он выдал "Бой вечера" против чемпиона Top Dog Олега "Фомича" Фомичева, а затем стал ведущим масштабного турнира по кулачным боям от RCC Hard.

Иван Штырков во второй раз выйдет в клетку в этом году. В мае уралец нокаутировал бывшего чемпиона ACB и экс-бойца UFC Гаджимурада Антигулова на турнире RCC 19 в Екатеринбурге.