Суд обязал генерала Попова ознакомиться с материалами дела до 3 сентября

Военный суд частично удовлетворил требование следователя ограничить генерал-майору Ивану Попову сроки ознакомления с материалами уголовного дела.

СК просил ограничить бывшего командующего 58-й армией в чтении материалов по 21 августа. Однако судья установил срок ознакомления с материалами уголовного дела до 3 сентября включительно, передает ТАСС.

Попову вменяется мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. Вину он не признал.

Как стало известно, подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против Попова, не принадлежит ему. Это установила почерковедческая экспертиза, сообщил адвокат генерала.