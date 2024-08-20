20 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области в ПВР находится один эвакуировавшийся житель Курской области

В Тюменскую область из Курской области самостоятельно приехал один человек. Сейчас он проживает в пункте временного размещения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Курянину оказывают необходимое содействие и помощь. Отмечается, что жителей Курской области готовы принять в 13 пунктах временного размещения. Организованные группы эвакуированных жителей в регион пока не прибывают.

"Тюменская область полностью готова принять людей. 13 ПВР в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Тюменском районе и Заводоуковском городском округе рассчитаны на почти 600 человек", -сообщили в Департаменте социального развития Тюменской области.

Отметим, что по данным МЧС России из девяти приграничных районов Курской области эвакуировано всего 122 тыс. человек, 500 из них – за последние сутки.

Беженцев из Курской области разместили в 179 пунктах временного размещения в 27 регионах РФ. В ПВР находятся около 10 тыс. человек, из них более 2,7 тыс. – дети. В 56 субъектах готовы к приему беженцев 479 ПВР вместимостью 41 тыс. человек. Произведены выплаты по 1022 заявлениям на общую сумму более 15,3 млн руб.

В регион продолжает прибывать гуманитарная помощь, за все время "ЧС" привезли порядка 2,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Теги: ПВР, Курская область, Тюменская область, эвакуация, помощь


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