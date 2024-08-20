11 районных больниц Тюменской области в этом году оснастили новым медицинским оборудованием

11 районных больниц Тюменской области в этом году оснастили новым медицинским оборудованием, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В медучреждения поставили три маммографа, два флюорографа, два аппарата УЗИ – всего 101 единицу различной медтехники. Таким образом, план на 2024 год по региональной программе "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" выполнен полностью.

В 2025 году власти планируют приобрести 131 единицу медицинского оборудования.

Отметим, что в 2013 в регионе начался процесс цифровизации здравоохранения с отмены бумажных медицинских карт и их замены на карты пациента в электронном виде. Сейчас медицинские учреждения региона с помощью информационной системы сферы здравоохранения могут вести: данные пациентов, учет оказанных услуг, учет лекарственного обеспечения граждан и т. д.

Кроме того, система позволяет управлять ресурсами медицинских организаций и планировать текущую деятельность.

Также ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги реализации нацпроекта "Здравоохранение". По состоянию на 1 августа объем финансирования проекта превысил 70%.