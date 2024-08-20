Самозанятые таксисты не потянут требования, которые власти вводят с 1 сентября

Чем ближе 1 сентября и вступление в силу новых правил работы таксистов, тем больше претензий со стороны рынка к правительству и тем громче призывы как минимум отложить нововведения.

На этот раз к Михаилу Мишустину обратилось Объединение самозанятых России. Они просят разделить требования к самозанятым таксистам и таксопаркам. Пока они идентичные, отмечает РБК.

Самозанятые указывают, что к совершенно разным экономическим форматам будут применяться одни и те же требования. Самозанятые должны будут за свой счет приобрести дорогую страховку для такси, перекрасить автомобиль в расцветку, установленную субъектом, дважды в день проходить медосмотр и один раз в день – техосмотр автомобиля.

Объединение предлагает создать рабочую группу для обсуждения вопроса, причем включить в нее участников рынка, а не только чиновников.

Самозанятые – как ранее другие участники рынка – указывают на тот факт, что из-за неподъемных требований значительная (если не бОльшая) часть таксистов уйдут в серую зону, а то и вовсе уйдут из отрасли, где уже сейчас дефицит кадров составляет порядка 80 тыс. водителей. Оставшихся таксистов клиенты будут ждать очень долго, а платить за поездки – очень много.