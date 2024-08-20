Четырем соучастникам нападения на "Крокус" продлили арест

Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок содержания под стражей четырем соучастникам нападения на концертный зал "Крокус сити холл".

Речь идет об Аминчоне, Диловаре и Исроиле Исломовых и Алишере Касимове, передает ТАСС. Все четверо обвиняются по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку).

Ранее суд продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле" - Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Им предъявили новое обвинение.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. В результате погибли 145 человек. Как сообщалось в материалах дела, в качестве обвиняемых привлечены 20 человек. 18 человек арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.