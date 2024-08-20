В Сочи самолет дважды коснулся фюзеляжем взлетно-посадочной полосы

Следователи начали расследование обстоятельств жесткой посадки в аэропорту Сочи самолета Boring авиакомпании "Смартавиа".

Речь идет о борте, который прибыл в Сочи из Санкт-Петербурга 18 августа. Борт во время посадки дважды коснулся задней частью фюзеляжа взлетно-посадочной полосы.

Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали. Дело завели по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СКР.