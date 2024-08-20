На пляж озера Таватуй снова вышли экскаваторы. Местные жители вызвали прокуратуру

На пляже озера Таватуй снова начались строительные работы. Сегодня утром на место, где привыкли отдыхать уральцы, вышел экскаватор, который начал перекапывать землю в 20 м. от озера. Это, считает юрист Владимир Клюкин, нарушает ст. 6 и 65 Водного Кодекса Российской Федерации.

Ранее работы уже прекращались после обращения к губернатору Свердловской области. В нем местные жители опирались на ч. 1, 2, 6, 8 ст. 6 Водного Кодекса РФ, согласно которому, граждане имеют право на свободный доступ к водному объекту, находящемуся в государственной или муниципальной собственности. Более того, в 2018 году свердловское правительство утвердило постановлением №639-п п. 8 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области. Согласно ему, к береговой полосе общего пользования, которой и является пляж озера Таватуй, запрещено ограничивать проход сплошными ограждениями, заборами, шлагбаумами или иными строениями.

Сегодня к уже отстроенным в 2019 году бетонному забору и летней веранде, присоединились металлические сваи для дальнейшего строительства забора, который, в соответствии п. 10, ст. 1 Градостроительного кодекса, имеет признаки капитального строения. За ними и проводятся "раскопки" пляжа.

"В Таватуе продолжают отнимать у простых жителей и граждан России единственный бесплатный пляж! Помогите спасти прекраснейшую первозданную поляну! Собрано против застройки 700 подписей, написаны письма в природоохранную прокуратуру, губернатору. Ответы еще не получены. Несмотря на массовый протест, сегодня возобновились работы в 20 метровой зоне тяжелой техникой, что запрещено законом", – рассказал Накануне.RU юрист.

По его словам, строительными работами занимается компания "Талес", которая еще в январе текущего года арендовала пляж и выкупила загородный отель "Солнечный Берег". Местные жители уверены, что все ведет к закрытию пляжа от уральцев, не готовых заплатить за отдых у озера. На это, утверждает Клюкин, намекают и работы по расчистке для дальнейшего строительства дороги с шлагбаумом.

В администрации Невьянского городского округа заверяют, что ничьи права застройщик не нарушает. Согласно ответу от 24 июля 2024 года (имеется в ред. Накануне.RU), участок используется арендатором исключительно в соответствии с установленным для него целевым назначением. Капитального строительства не предусмотрено, как и ограничений бесплатного доступа к пляжу.

В Министерстве природных ресурсов и экологии (ответ имеется в ред. Накануне.RU) и вовсе заявили, что арендатор предоставил администрации НГО проект благоустройства и частичного озеленения пляжа. На нем должны разместить декоративные элементы ландшафта, поставить лежаки с зонтиками, установить санузлы и кабинки для переодевания, а также зону для развлечения. Дорогу же строят для подъезда пожарной машины к озеру для забора воды. Ограждение территории пляжа, сказано в проекте, находится за пределами 20-метровой то береговой полосы озера и должно создать пешеходные дорожки для отдыхающих граждан, а возводимый забор не будет капитальным.

Но местные жители не верят, что подобные условия компания согласна предоставлять бесплатно и, рано или поздно, пляж превратиться в очередную закрытую зону. Сегодня утром они снова обратились в полицию и природоохранную прокуратуру. На место выезжали представители администрации, которые лишь оценили действия застройщика, так как не имеют полномочий прекратить работы. Ближе к вечеру подтянулись и представители прокуратуры, которые пообещали проверить законность действий работников.

"Мы, жители п. Таватуй Невьянского района Свердловской области, в течение нескольких лет наблюдаем, как уничтожается озеро Таватуй. В сложный период СВО, в связи санкциями граждане Российской Федерации не могут выехать на отдых за рубеж. Президент призывал сделать доступными в общие пользование все водоемы России", - отмечают уральцы.

Они также уверены, что администрация городского округа игнорирует запрет на проведение работ тяжелой техникой на данном участке, а также уклоняется от возложенных на нее обязанностей по обеспечению прав граждан на свободный доступ к водному объекту, отсылая недовольных лично общаться с арендатором.

