Убивал, чтобы доказать преданность. В Нижнем Тагиле осужден член банды из 90-х

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор одному из членов местной банды. Речь идет об убийствах, совершенных в 90-е годы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, банда действовала в Нижнем Тагиле с 1993 по 2001 годы. В ее состав, кроме главаря, входили четыре участника. Как показало расследование, в марте 1994 года ныне осужденный член банды и еще один мужчина, чтобы доказать свою преданность и вступить в группировку, согласились убить главаря конкурирующей ОПГ.

В результате его расстреляли в автомобиле на территории таксопарка. Машину изрешетили из автомата Калашникова. От ранений главарь конкурентов скончался на месте.

Затем в октябре 1995 года осужденный и еще один участник банды из мести убили мужчину, который, как они думали, причастен к убийству одного из знакомых лидера банды. Жертву расстреляли из пистолетов возле подъезда дома по улице Садовая.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, убийства раскрыли благодаря проведенной сотрудниками отдела криминалистики регионального управления СКР работе по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Был проведен комплекс судебных экспертиз, допрошен ряд свидетелей, собрана доказательственная база. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что фигурант вменяем и осознавал свои действия.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, оперативное сопровождение при расследовании осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области.

"К сбору доказательств были привлечены наиболее опытные сыщики, в том числе несущие службу в полиции уже около 30 лет. Именно они помогали нашим коллегам из регионального СКР в изучении архивных материалов, восстановлении хронологии криминальных событий, поиске вещдоков. Проведенная, без преувеличения, титаническая работа была направлена, в том числе и на реализацию одного из главных принципов уголовного судопроизводства, гласящего, что ни одно преступление не должно остаться безнаказанным", - отметил полковник Горелых.

Прокурор просил назначить мужчине 12 лет колонии строгого режима. Однако Тагилстроевский районный суд приговорил участника банды к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

Как добавили в прокуратуре, уголовные дела главаря и другого члена банды сейчас рассматриваются в Тагилстроевском и Ленинском районных судах города.