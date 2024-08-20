МИД: Все иностранные "спецы" и наемники, нелегально оказавшиеся в России, - законная цель армии

Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвана временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс. Ей заявлен решительный протест из-за провокаций американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область "для пропагандистского освещения преступлений киевского режима". Также протест касался появившихся свидетельств участия американской ЧВК на стороне ВСУ во время вторжения украинских войск на территорию России.

"Подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Зеленского", - сообщает МИД России в своем telegram-канале.

В отношении причастных к этим преступлениям граждан Америки проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.

"Все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации", - уточнили в МИД.