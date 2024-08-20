В 27 регионах России разместили 10 тысяч курян-беженцев

Из девяти приграничных районов Курской области эвакуировано всего 122 тыс. человек, 500 из них – за последние сутки, сообщили в МЧС России.

Беженцев из Курской области разместили в 179 пунктах временного размещения в 27 регионах РФ. В ПВР находятся около 10 тыс. человек, из них более 2,7 тыс. – дети. В 56 субъектах готовы к приему беженцев 479 ПВР вместимостью 41 тыс. человек

"За сутки принято в работу более 3,5 тыс. заявлений на финансовую помощь. Произведены выплаты по 1022 заявлениям на общую сумму более 15,3 млн руб.", - сообщили в министерстве.

В регион продолжает прибывать гуманитарная помощь, за все время "ЧС" привезли порядка 2,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.