Тюменцы участвуют во всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов"

Тюменцы участвуют во всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие проходит с 19 по 23 августа в Солнечногорске Московской области.

Тюменскую область здесь представляют: учитель начальных классов Марго Каберти, общественный деятель Павел Лавренюк, председатель Общественной молодежной палаты IX созыва при Тюменской областной Думе Ирина Михайлова, член общественной молодежной палаты и студенческого совета Тюменской области Екатерина Сталевская, учитель начальных классов Екатерина Мокина, представитель тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" Руслан Рябев.

Участников поприветствовал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"На этой уникальной площадке собрались талантливые, креативные молодые люди, готовые предлагать новые прорывные идеи и создавать проекты. Это уже четвертый заезд, и он объединил молодёжь из 65 стран мира. Одной из главных тем обсуждений станет многополярный мир", - заявил он.

Марго Каберти представит на форуме проект — семейную театральную мастерскую. Это уникальная творческая площадка для учащихся начальных классов школ города Тюмени и их родителей.